Mobilitat registra l'entrada de 244.400 vehicles durant el Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El període nadalenc s'ha tancat amb l'entrada de 244.400 vehicles al Principat, segons les dades anunciades ahir a la nit per Mobilitat recollides des del 20 de desembre, quan es va iniciar el dispositiu especial de trànsit de Nadal. L'arribada de visitants s'ha dividit en 166.555 entrades per la frontera amb Espanya i 77.845 per la de França.

Les xifres indiquen que el dia de més afluència de turistes va ser el 27 de desembre amb 19.346 vehicles, seguit del 28 de desembre amb 18.208 i el dia de Sant Esteve es van registrar 17.885 entrades. El 2 de gener va ser una jornada de gran mobilitat per les fronteres amb 17.991 vehicles.

L'arribada de visitants ha provocat complicacions de trànsit amb cues quilòmetriques per accedir des de territori espanyol que s'han repetit durant bona part de les vacances i també amb retencions a la xarxa viària nacional.