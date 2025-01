La millor campanya d’esquí per Nadal dels darrers cinc anys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions de Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal han tancat el millor Nadal dels darrers cinc anys amb la xifra més gran d’esquiadors durant les vacances hivernals (a comptar des del dia 24 de desembre). En total, s’han registrat més de 330.000 dies d’esquí, una dada que suposa un creixement superior al 20% respecte de l’any anterior, segons va informar ahir a la tarda Grandvalira Resorts. L’afluència més alta de visitants es va donar el 28 de desembre, amb un total de 33.393 esquiadors (dels quals 24.455 van ser passar per Grandvalira, 3.624 per Ordino Arcalís i 5.324 per Pal Arinsal).