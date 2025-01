Ferit lleu un conductor en un accident amb tres turismes implicats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home no resident de 40 anys ha resultat ferit lleu en una col·lisió per abast on s'han vist implicats tres turismes. La policia ha informat que l'accident ha ocorregut aquesta tarda, al voltant de les 15 hores, a la General 2 d'Encamp. Dos dels tres vehicles que s'hi han vist implicats eren de matrícula del Principat, mentre que l'altre turisme, el que conduïa la persona que ha resultat ferida, era de matrícula espanyola.