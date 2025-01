Espot felicita l'any al personal del COEX

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, han visitat aquest matí les instal·lacions del COEX a Encamp, on han aprofitat per felicitar l'any a tot el personal. Espot i Ferré han pogut fer un recorregut per les instal·lacions de la seu i conèixer de prop la tasca dels treballadors de conservació i explotació de les carreteres del Principat.