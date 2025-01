Espanya retorna 6,6 milions per 'tax free' durant el 2024

Les màquines per gestionar la devolució del 'tax free' a la duana espanyolaArxiu

Les compres de residents o andorrans a establiments espanyols amb devolució de l'IVA per 'tax free' s'han incrementat de manera notable durant l'any passat. El total retornat per la Hisenda espanyola ha ascendit a 6.592.729 euros al llarg dels últims dotze mesos, el que suposa un augment de més del 30% en comparació amb els 5.049.142 euros de tot el 2023, segons les dades facilitades per l'Agència Estatal d'Administració tributària del veí del sud.

Les devolucions corresponen a 149.607 tramitacions pel sistema DIVA amb el tiquet de compra que han segellat i validat les autoritats espanyoles durant el 2024, i l'exercici anterior havien estat 129.254 gestions. La Hisenda veïna destaca que la majoria de sol·licituds de reemborsament han estat per compres de productes d'alimentació a comerços a territori espanyol.

El mes d'agost encapçala la xifra de diners d'impostos espanyols retornats per compres de residents o nacionals andorrans amb un total de 923.619,8 euros de 12.219 tramitacions de DIVAs. I el segon lloc del rànquing és per a les devolucions del desembre, que han assolit 716.976,2 euros corresponents a 13.091 operacions de 'tax free'. El 2023 va ser l'últim mes de l'any el que va sumar la quantitat més alta amb 627.634,4 euros repartits en 12.418 tiquets de compra, segons mostren les dades. I l'agost va acumular la dada més baixa de retorns, amb només 324.651,3 euros.

Tots els mesos de l'any passat s'han superat les 10.400 tramitacions de DIVAs, la més baixa van ser 10.428 al gener que es va concretar en 387.764,4 euros retornats , i durant el 2023 hi va haver cinc mesos per sota de 9.900 operacions.