Els somnis per al nou any

Amb l’inici del 2025, diferents personalitats de diversos àmbits de la societat comparteixen les seves perspectives sobre temes clau per al país com la crisi de l’habitatge, l’acord d’associació amb la UE i els reptes personals per al nou any.

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, preveu que el 2025 serà un any complicat per resoldre la crisi de l’habitatge, però espera poder implementar accions que marquin diferències per a col·lectius específics, amb projectes com els pisos per a gent gran o la conversió de l’Hotel Pol en una residència per a joves. A llarg termini, defensa la necessitat de legislar per limitar l’especulació immobiliària i regular el mercat de lloguer. En relació amb l’acord d’associació, Cortesao creu que abans d’abordar un referèndum caldran reformes clau en temes com la Llei del Sòl, la política d’habitatge, el creixement demogràfic sostenible i el sistema de pensions. Pel que fa al referèndum, destaca que les enquestes mostren una majoria tendint al no, però reconeix que molts encara estan indecisos. Sobre el 2024, el defineix com un any d’aprenentatge, marcat per la seva transició personal i professional. Aquest any, es proposa demostrar a les persones que estima la seva importància, així com cuidar millor la salut física i mental, equilibrant la seva nova rutina política amb les responsabilitats familiars.

Makuka, cantant de 17 anys, considera que l’habitatge ha de ser una necessitat bàsica per viure i no una eina d’especulació. En relació amb l’acord d’associació, expressa la seva preocupació per la possible pèrdua de sobirania, tot i que reconeix els avantatges per a la gent jove. Creu que la decisió al referèndum serà molt complexa, ja que en l’actual conjuntura internacional, amb tendències cap a la dreta o extrema dreta, les influències polítiques podrien pesar més que l’opinió ciutadana. Pel que fa al 2024, el defineix com un any d’èxit i maduresa, fruit de la perseverança i la dedicació. El 2025 comença amb moltes esperances, destacant les oportunitats que li ha obert la seva participació en l’àlbum de La Marató 2024, i espera continuar formant-se i treballant amb grans professionals, tot i les dificultats que afronta en la seva salut. Finalment, espera que la societat es vegi afectada per una nova pandèmia, la de la coherència, per combatre la polarització i la mediocritat.

Per a la Gina del Rio, esquiadora de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, aquest any també ha estat sinònim d’aprenentatge, ja que ha estat un 2024 ple de novetats i canvis que li han ensenyat a adaptar-se a noves situacions. Pel que fa als propòsits per al 2025, li agradaria aconseguir un bon rendiment esportiu i, en l’àmbit personal, ser més pacient amb les coses que realment l’importen. Així mateix, aquest any li agradaria trobar l’equilibri en el qual pugui cuidar tant la seva salut com les seves relacions. Pel que fa a l’entorn global, desitjaria que tothom fos més conscient de les conseqüències de la contaminació i que es prenguessin mesures per revertir el canvi climàtic, ja que així es podrà gaudir de la natura, dur a terme activitats a l’aire lliure i viure en un món més net.

Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, considera imprescindible prendre mesures per pal·liar la problemàtica de l’habitatge, com incrementar l’oferta d’habitatges a preus assequibles, i defensa la creació d’una societat d’economia mixta per gestionar lloguers assequibles. En relació amb l’acord d’associació, considera que ha estat positiu per al país, tot i que encara cal resoldre aspectes per millorar la competitivitat de les empreses. En relació amb el referèndum, expressa l’esperança que l’acord guanyi, però adverteix que mantenir l’actual statu quo podria ser complicat en el context geopolític actual. Pel que fa al 2024, el valora com un any intens i destaca la importància de la resiliència per a la millora personal i professional.

Finalment, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, considera que les mesures actuals en clau d’habitatge són insuficients i defensa una major inversió en habitatge públic, limitant la inversió estrangera i promovent col·laboracions publicoprivades per garantir preus assequibles. Pel que fa a l’acord d’associació, creu que és una oportunitat positiva per Andorra, que permetrà establir polítiques públiques que beneficiïn la ciutadania. La consellera assegura que donar un sí a l’acord és donar un sí al progrés del país. Així mateix, Vela espera que la ciutadania aprovi l’acord i aquells que encara dubten votin que sí un cop estigui ben informats. Sobre el 2024, el defineix com un any de perseverança en la defensa dels drets i la democràcia. En l’àmbit personal, es proposa cuidar més la salut física i mental i potenciar el pensament crític contra la desinformació.