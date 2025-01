Dubtes sobre carnets i condicions laborals sacsegen Coopalsa

El comitè d’empresa de Coopalsa assegura que un de cada quatre xofers de la companyia estan treballant sense el carnet de circulació andorrà. Tal com ha assenyalat un dels membres que conformen la junta, Marcelo Orieta, “tenim companys”, en la seva majoria de Llatinoamèrica, “que estan fent la feina amb el carnet d’autobús petit” mentre que “esperen a treure’s el certificat corresponent”. Depèn de l’acord que Andorra tingui amb el país de procedència que l’homologació d’aquesta titulació pugui variar o trigar més temps. El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, en ser consultat pel Diari, ha explicat que “qualsevol treballador contractat per l’empresa està operant sota la normativa vigent”.

Un altre dels punts de conflicte està sent la rebaixada dels sous als xofers en 300 i 400 euros. Segons Orieta, aquesta ha sigut una acció realitzada sense “previ avís” i que ha afectat, en major mesura, els conductors que acumulaven més temps d’antiguitat. En ser preguntat per això, Dallerès ha reivindicat que “no és que es cobri menys”, sinó que al donar-se un canvi en els horaris dels treballadors, “el que percep cadascú també s’ha adaptat”.

Des del principi del conflicte, una de les reivindicacions per part del comitè ha sigut recuperar el seu antic torn intensiu, que constava de vuit hores de treball i mitja hora per poder descansar. Orieta ha explicat que era la forma de feinejar fins fa uns tres mesos i que també va ser canviada sense cap mena de notificació prèvia. En l’actualitat, els horaris laborals dels conductors són partits i van entre les sis del matí i les onze de la nit. “Potser comencem a treballar a les vuit, acabem a les dotze, descansem un parell d’hores, tornem a la feina quatre hores i, de nou, a parar”, relata.

D’igual manera, el comitè denúncia que des de l’empresa hagin reduït també els dies de descans per setmana, atès que fins fa uns mesos aquests eren de dos per cada set treballats, mentre que en l’actualitat s’han vist rebaixats a tan sols un. “Som l’única empresa de transports de tot el Principat que tenim tan poc temps per a poder estar amb les nostres famílies”, conta Orieta.

El xofer de Coopalsa també ha volgut parlar de “la injustícia” que li sembla que als nous companys que estan arribant a l’empresa, en la seva majoria de Llatinoamèrica, “se’ls està oferint pitjors condicions” que “les que ja tenim les persones que portem més temps” i “hem vist empitjorar les nostres”. Preguntat per aquesta temàtica, Gabriel Dallerès no ha volgut “entrar en detalls”, ja que “és millor que s’encarreguin les persones que la companyia ha contractat per a defensar els seus interessos”.

Segons el comitè, cada mes abandonen l’empresa entre cinc i deu treballadors per les condicions actuals. “Hi ha xofers que portaven molt de temps i que no aguanten més. Per exemple, tinc dos companys que han hagut de demanar la baixa laboral”, relata Orieta. El membre del comitè posa en valor la figura del conductor de bus, atès que “quan hi ha un problema amb el servei sempre es posa la mirada sobre ell” i “no en les condicions” que des de l’entitat contractadora se’ls estan oferint. “No podem descansar i la feina és molt complicada, ja que s’ha d’estar atent a molts factors. I no tan sols ens estem jugant la nostra vida, sinó també la dels passatgers que portem. Sembla que fins que no tingui lloc una desgràcia no s’adoptaran mesures”, explica.

Per tant, tal com pronostica Marcelo Orieta, si durant el dia d’avui “l’empresa no seu amb nosaltres a la taula arbitral”, la posició dels treballadors “és clara” i aquesta aniria encaminada a la vaga, presumiblement, de cara als mesos de gener i febrer. Tal com confirma la comissió, en total són uns 85 treballadors de Coopalsa els que estarien disposats a secundar-la. Entre altres reivindicacions, es demana un lavabo i una àrea de descans on poder realitzar les parades.