La reconstrucció del colomer de Rocafort, pendent per falta d’accés

El colomer de Rocafort, situat a Sant Julià de Lòria, és un dels béns culturals d’interès nacional que està en procés de recuperació. El Govern i el comú lauredià van acordar el desembre del 2022 iniciar la reconstrucció i millora dels accessos d’aquesta estructura, en un projecte que busca posar en valor el patrimoni històric del país.

Durant el 2023, el ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha liderat els treballs de consolidació de les restes estructurals del colomer. Paral·lelament, el comú lauredià s’ha encarregat de netejar i condicionar els entorns, tot plegat com a part del compromís conjunt per revitalitzar aquest espai emblemàtic. No obstant això, un element crucial del projecte, l’accés, encara queda pendent de resolució.

El projecte inicial preveia la construcció d’una passarel·la sobre el riu Valira que connectaria el colomer amb la plaça Rocacorba, facilitant l’accés dels visitants. El cost estimat de l’obra, uns 400.000 euros, va fer que l’actual majoria comunal, liderada per Cerni Cairat, desestimés la proposta. Des del comú s’ha justificat la decisió argumentant que l’elevada despesa no era prioritària per a les necessitats actuals de la parròquia.

Aquesta situació ha deixat en pausa el projecte de restitució. Fonts del Govern han confirmat que la manca d’accés adequat condiciona l’execució de la segona fase del projecte, que inclou la posada en valor del colomer com a espai cultural i turístic. Tot i això, s’han iniciat converses amb la corporació comunal per definir alternatives viables, amb l’objectiu de reprendre els treballs el 2025. Mentrestant, el personal de Patrimoni Cultural realitza inspeccions rutinàries per garantir la seguretat i preservar les estructures restaurades fins ara.

Aquest retard subratlla les dificultats d’equilibrar les inversions en patrimoni cultural amb les prioritats econòmiques de les administracions. Malgrat això, tant el Govern com el comú es mostren compromesos a trobar una solució que permeti concloure un projecte que reforça l’atractiu patrimonial de Sant Julià. El colomer de Rocafort no només és un testimoni del passat agrícola i ramader del país, sinó que també simbolitza l’esforç de preservació del patrimoni històric en plena era de modernització. Aquesta iniciativa forma part d’un conjunt de projectes culturals més amplis.