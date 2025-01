Preus rècord de la venda i lloguer de locals comercials

Els locals comercials destinats a botigues i restauració són el segment més valorat en el mercat immobiliari comercial d’Andorra, amb un preu mitjà de compra de 4.426 euros per metre quadrat. Aquesta xifra situa aquest tipus d’immobles al capdamunt del rànquing en termes de cost, molt per sobre dels locals destinats a oficines, amb 3.445 euros, i dels espais industrials, que registren una mitjana de 3.363 euros. Aquestes dades evidencien l’alt interès que desperta el sector del comerç, especialment el retail i la restauració, com a motor clau de l’economia andorrana.

Amb un total de 177 immobles comercials disponibles per a la venda, Andorra la Vella es manté com el centre neuràlgic del mercat, ja que concentra gairebé el 40% de l’oferta. Aquesta dominància respon al paper central en l’activitat turística i empresarial, amb una alta demanda de locals per a usos comercials. Escaldes-Engordany, amb un 12% de l’oferta total, també destaca pel seu atractiu i pels preus elevats, que assoleixen els 3.916 euros per metre quadrat de mitjana. Parròquies com Sant Julià de Lòria, amb preus més ajustats d’uns 2.158 euros per metre quadrat, ofereixen oportunitats per a negocis locals o activitats amb requisits logístics més flexibles.

La concentració de l’oferta a les zones cèntriques no només respon a l’atractiu turístic d’aquestes àrees, sinó també a la seva capacitat per generar alt volum de clients i un retorn d’inversió més ràpid. Tanmateix, parròquies com Encamp i La Massana també han guanyat protagonisme en els darrers mesos, amb preus competitius i una diversitat d’opcions per a negocis més especialitzats, segons l’estudi de RID Analytics.

Pel que fa al lloguer, el mercat mostra una dinàmica diferent, amb preus mitjans de 25,1 euros per metre quadrat mensual per als locals comercials. A Escaldes-Engordany, aquests preus poden superar els 25,4 euros per metre quadrat, mentre que Andorra la Vella es manté per sota, amb una mitjana de 28,7 euros. Sant Julià de Lòria i Ordino ofereixen opcions més assequibles, amb valors al voltant dels 9,5 i 12,1 euros respectivament, i es configuren com alternatives per a negocis que prioritzen l’estalvi inicial o una menor dependència de l’afluència turística.

En termes de volum, el lloguer comercial registra un total de 193 immobles disponibles, amb Andorra la Vella representant el 52% de l’oferta. Aquest lideratge en la disponibilitat i la diversitat de preus fa que la capital continuï sent l’epicentre de l’activitat comercial al país.

TEIXIT EMPRESARIAL

Les diferències entre compra i lloguer responen a la diversitat de necessitats del teixit empresarial. Mentre que la compra d’un immoble comercial aporta estabilitat i projecció a llarg termini, el lloguer es presenta com una opció flexible, especialment atractiva per a negocis emergents o temporals. Aquesta dualitat garanteix que el mercat comercial d’Andorra pugui satisfer una àmplia gamma de necessitats empresarials.

El mercat de locals comercials a Andorra reflecteix, en conjunt, un equilibri entre fortaleses i reptes. Tot i que els preus a les zones més cèntriques continuen sent força elevats, l’oferta diversificada i les opcions en parròquies menys saturades asseguren que el mercat es mantingui atractiu per a tot tipus de negocis. A mesura que l’economia andorrana segueixi evolucionant, serà essencial un esforç conjunt entre institucions i agents immobiliaris per mantenir aquest equilibri, garantint que Andorra segueixi sent un destí prioritari tant per a inversors com per a emprenedors locals i internacionals i evitar exigències inassumibles.