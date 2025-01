Un motorista ferit després de col·lidir amb un turisme

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista va resultar ferit ahir a la nit després de col·lidir amb un turisme, a la rotonda de la Dama de Gel, a Escaldes-Engordany. L'home, de 25 anys, va ser traslladat a l'hospital per avaluar l'abast de les lesions, tot i que encara no han transcendit. Els agents de policia es van traslladar als llocs dels fets, juntament amb els serveis sanitaris, per esclarir els motius de l'accident.