Les estacions d’esquí d’Espanya s’emmirallen a nivell publicitari en Andorra

Les pistes d’esquí espanyoles han demanat al Ministeri de Turisme que es faci més publicitat exterior de la temporada de neu com ja fan altres països com Andorra o França. Tal com va assenyalar en un programa de ràdio el president de l’Associació turística d’estacions d’esquí i muntanya d’Espanya, Jesús Ibáñez, l’Estat Espanyol no “li dona prou importància” a l’apartat de neu en l’oficina nacional de la promoció turística com sí que fan els països esmentats, que “són els nostres principals competidors”.

Durant la temporada d’hivern de l’any 2024, Andorra va registrar un augment del 7% respecte als 2,88 milions de visitants de 2023, arribant a la xifra de 3 milions de turistes. Del total de visitants, 1,7 milions van ser turistes que es van allotjar al Principat, mentre que 1,4 milions han sigut excursionistes.