L’ARPA entregarà carnets amb dades útils de les mascotes

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) anuncia la creació d’una targeta per a situacions imprevistes, com problemes de salut o emergències, assegurant que qualsevol persona pugui accedir a la informació necessària per proporcionar ajuda immediata als animals. “Un dia ens va arribar el cas d’una persona que va haver de marxar a l’hospital sense possibilitat de deixar a càrrec de ningú el seu gos. Passats els dies, els veïns van identificar l’animal, que no parava de bordar perquè no li quedava menjar ni aigua. Per a aquestes situacions serà útil”, explica el president de l’entitat, Jaume Vilamajó.