Disponibles només places de pàrquing als pisos de Prada Casadet

El nou reglament que fixa les bases del procediment que seguirà el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) per arrendar els immobles dels quals és propietari obliga a publicitar l’oferta per garantir la concurrència. Per tant, pisos, places de pàrquing i locals del complex de Prada Casadet que estiguin lliures se sotmetran a una convocatòria pública perquè tots els interessats tinguin opció d’accedir-hi. Ara per ara, però, la totalitat dels 139 habitatges de l’edifici està ocupada, amb la qual cosa no hi haurà oferta imminent. Sí que hi ha la possibilitat d’arrendar una plaça de pàrquing amb uns preus que, segons va informar l’FRJ, oscil·len entre els 66 euros (una plaça per a cotxe petit) i els 147 (una plaça per a dos vehicles). Els preus, però, estan pendents de l’actualització de l’IPC i, per tant, si es confirma la dada avançada, s’apujaran en un 2,6% aquest 2025.

El reglament publicat fa tot just una setmana al BOPA i ja en vigor determina que totes les unitats immobiliàries que es posin al mercat de lloguer hauran de ser difoses per canals com ara el web del Fons. En el cas dels aparcaments, el que ha de citar la informació són les característiques i localització, el preu, la durada de l’arrendament o els requisits per ser candidat a llogar-lo. Poden aspirar persones residents, treballadors transfronterers i persones jurídiques andorranes, públiques o privades. L’adjudicació de la plaça d’estacionament es decidirà per ordre d’arribada de les sol·licituds.

Per als habitatges –quan hi hagi– s’han establert, òbviament, criteris més estrictes. La informació sobre el pis, el preu, el termini de durada de l’arrendament, així com la relativa a les condicions per esdevenir llogater, es publicitaran de la mateixa manera. Entre la documentació que hauran de presentar els candidats hi ha el certificat d’ingressos i vida laboral de la CASS –els comptes de l’últim any en el cas d’empresaris i autònoms– i una declaració jurada que acrediti que s’usarà com a domicili habitual. Hi haurà a posteriori una anàlisi de les sol·licituds per determinar els candidats que compleixin els requisits. I la forma d’adjudicació del pis serà un sorteig entre tots els considerats aptes; donarà un guanyador i dos aspirants que quedaran en reserva. El nou reglament deixa clar que no hi ha afectació sobre els contractes vigents, que es regeixen per les clàusules pactades. Però sí que elimina la llista d’espera que hi pogués haver per fer-se amb un dels immobles. L’esperit del nou reglament és que els eventuals candidats participin del procés amb igualtat d’oportunitats. Encara ara l’única informació que apareix al web de l’entitat que gestiona la guardiola de les pensions sobre els pisos és un telèfon i una adreça de correu electrònic. Els seus projectes de pressupost sí que dona detalls de l’impacte que les rendes tenen en els ingressos de l’entitat. Els comptes a tràmit corresponents a aquest 2025 estimen que pel lloguer de totes les propietats es percebran 2,84 milions d’euros, un 3% més que els previstos per a l’exercici 2024. L’increment té en compte l’aplicació de l’IPC previst (s’ha fet el càlcul sobre un 2,3%) i el derivat de la signatura de nous contractes amb llogaters de l’edifici Prada Casadet amb un increment del 10% de la renda vigent d’acord amb el que estableix la Llei vigent que regula la congelació de lloguers, que fixa aquest topall per a les renovacions. Prada Casadet suposa 1,73 milions d’aquesta partida i la resta provenen dels arrendaments de l’edifici Solà d’Enclar, d’El Cedre, de l’antic centre hospitalari i de la seu social de la CASS. L’edifici, que compleix quaranta anys de vida, té els 139 habitatges esmentats, més 270 places d’estacionament i 10 locals. La despesa que suposa per a la propietat en concepte de manteniment s’ha incrementat fruit d’una auditoria que ha obligat a fer millores per a la conservació. Aquest any s’han previst 2,1 per a aquestes actuacions.

EL REGLAMENT

1. Difusió de l’oferta de lloguer

Un nou reglament en vigor des de fa tot just una setmana obliga a publicitar els immobles que s’arrendin a Prada Casadet, amb les condicions i els preus.

2.Sorteig o ordre d’arribada de les sol·licituds

L’adjudicació dels habitatges que puguin ser oferits es farà per sorteig entre els aspirants. Els pàrquings s’entreguen per ordre d’arribada de sol·licituds.

3. Cap canvi per als contractes en vigor

La nova regulació no afecta els contractes de lloguer vigents, que es regeixen per les clàusules pactades als mateixos per propietat i inquilí.