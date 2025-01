El car camí cap a la neu

El trajecte entre Barcelona i Andorra, així com el que condueix a les pistes d’esquí de la Cerdanya, comença l’any amb una mala notícia: l’increment dels peatges a la C-16. Aquesta ruta, habitual per a esquiadors, turistes i ciutadans d’Andorra, veu com el cost de travessar el túnel del Cadí i la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet s’ha incrementat fins a un 1,8%, afegint una despesa significativa als desplaçaments cap a la neu.

El túnel del Cadí, peça clau per connectar el Berguedà amb la Cerdanya i Andorra, supera per primera vegada els 14 euros per trajecte en el cas dels turismes, situant-se en 14,16 euros, 24 cèntims -no és cap fortuna- més que l’any anterior. Però aquest augment es converteix en el més elevat entre els peatges gestionats per la Generalitat de Catalunya. El túnel, amb més de cinc quilòmetres de llargada, és una infraestructura essencial que facilita l’accés ràpid als Pirineus, però el seu preu continua sent un punt de controvèrsia per a molts usuaris habituals.

Paral·lelament, la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet, situada entre Terrassa i Manresa, també incrementa les seves tarifes. Durant els caps de setmana i dies festius, els turismes han de pagar 9,48 euros, 17 cèntims més que l’any anterior. Aquesta barrera és un altre pas ineludible per a aquells que es dirigeixen cap a les pistes d’esquí, contribuint a un cost total de peatges que ascendeix a 23,64 euros per trajecte des de Barcelona.

Anar i tornar, el cost total en peatges per a un cap de setmana d’esquí, arriba als 47,28 euros, una xifra que no inclou altres despeses com el combustible, que pot superar els 40 euros per trajecte, o el preu dels forfets i l’allotjament. Aquesta combinació de costos fa que moltes famílies i grups d’amics s’ho pensin dues vegades abans de planificar escapades freqüents a la neu.

El Govern català manté vigents fins al 2027 les bonificacions per als vehicles més sostenibles. Els elèctrics gaudeixen d’un descompte del 75%, mentre que els de baixes emissions tenen una reducció del 30%. No obstant això, la majoria de conductors no poden accedir a aquests avantatges, ja que les opcions sostenibles encara representen una proporció petita del parc automobilístic. Davant l’increment de costos, alguns conductors opten per rutes alternatives sense peatge. Tot i que aquestes carreteres són gratuïtes, sovint estan més congestionades durant els mesos d’hivern, especialment després de fortes nevades o en caps de setmana de gran afluència. La majoria acaba acceptant pagar els peatges.