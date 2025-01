Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home, resident de 32 anys, va ser detingut al Pas de la Casa per agredir el seu company de pis la matinada de diumenge. Els agents de policia van haver d'intervenir durant una baralla en el domicili particular de les dues persones implicades, emportant-se a un d'ells per un delicte de lesions.