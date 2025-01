Tanca l’històric Hostal Vell d’Anserall que es localitzava entre la Seu i Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tanca el conegut Hostal Vell, o Ca la Jana com li deien els veïns, de la localitat alturgenca d’Anserall. El restaurant va obrir les portes l’any 1998 de la mà de Jana Vilanova. Aquest s’havia convertit en un lloc de referència per als andorrans i turistes que s’apropaven fins al Principat per realitzar esports de neu com l’esquí o l’snowboard, i molts comensals aprofitaven per fer la parada perquè estava de camí. El que oferia el local eren productes de proximitat i de temporada, sent la cuina tradicional catalana com un dels seus màxims estendards. La decisió va ser presa per la Jana fa unes setmanes.