El Superior ordena restituir el camí empedrat de Segudet

El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat íntegrament el recurs d’apel·lació interposat per JMT contra la sentència emesa pel Tribunal de Batlles el 12 d’abril passat, en què es condemnava el recurrent a restituir el camí de Segudet que dona accés a Cal Sastre i Ca l’Areny al seu estat original. La sentència, ara ferma i executiva, ratifica la decisió inicial, imposant també les costes processals a la part apel·lant. La disputa es remunta al 2017, quan PRL va demandar JMT per l’alteració de la cota del camí compartit, que hauria impedit l’accés normal a Ca l’Areny amb vehicles convencionals i causat acumulacions d’aigua a l’entrada de la propietat. El Tribunal ha conclòs que el canvi en el nivell del terreny, derivat d’obres d’empedrat, ha afectat negativament la funcionalitat del camí. El cas va plantejar divergències sobre la titularitat i els drets d’ús del camí, un tema que el Tribunal Superior ha considerat aliè a l’objecte del litigi, centrant-se exclusivament en els perjudicis que l’empedrat havia generat. Segons les proves pericials aportades, l’alteració del camí ha causat pendents pronunciats que només permeten l’accés amb vehicles tot terreny. JMT argumentava que la part demandant no havia acreditat prou la seva copropietat del camí i que hi havia errors en la valoració de proves. El Superior ha determinat que la possessió i ús del camí estan acreditats.