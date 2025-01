El salari mitjà creix però és lluny de l’estàndard europeu

El salari mitjà a Andorra es va situar en 2.535,51 euros mensuals el 2023, una xifra que representa un augment del 5,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Això equival a un salari mitjà anual de 30.426, una quantitat que, tot i ser significativa dins del context andorrà, continua estant per sota de la mitjana de la Unió Europea, que aquest mateix any va ascendir a 37.900 euros segons les dades més recents d’Eurostat.

Aquestes dades reflecteixen una realitat que s’ha anat repetint els darrers anys: Andorra avança en matèria salarial, però ho fa a un ritme més lent que altres països europeus. En aquest sentit, el Principat es troba a mig camí entre els salaris més alts de la regió i els més baixos, i evidencia una posició intermèdia en la comparativa amb els seus veïns propers. França, per exemple, registra un salari mitjà anual de 42.662 euros, molt per sobre del nivell andorrà. Espanya també supera Andorra, amb 32.587 euros anuals de mitjana, mentre que Portugal queda clarament per darrere, amb un salari mitjà anual de 23.669.

Tot i l’augment recent, el mercat laboral andorrà encara presenta diverses limitacions per assolir els nivells salarials de les economies més fortes del continent. Les dades mostren que Luxemburg, Dinamarca i Irlanda continuen liderant el rànquing europeu amb salaris mitjans que superen els 58.000 euros anuals, destacant Luxemburg com a cap de llista amb una mitjana de 81.100 euros anuals. Aquestes xifres contrasten amb les dels països amb salaris més baixos, com Bulgària i Hongria, que es mantenen per sota dels 17.000 anuals malgrat haver registrat increments significatius en l’últim any.

A Andorra, l’increment del 5,1% del salari mitjà durant el 2023 respon a la dinàmica de recuperació postpandèmia i a la pressió per adaptar-se a un mercat laboral cada cop més globalitzat. Malgrat això, els desafiaments són evidents. Un dels més importants és la persistència de la bretxa salarial de gènere. Segons les últimes xifres disponibles, la diferència entre els sous mitjans d’homes i dones al Principat es manté en 4.600 euros anuals, una xifra que subratlla la necessitat d’impulsar polítiques d’igualtat efectiva en el mercat laboral.

El cost de la vida és un altre element clau a tenir en compte. Tot i que Andorra ofereix avantatges fiscals que poden atraure empreses i professionals, el preu de l’habitatge continua sent un dels factors més restrictius per als treballadors. Aquesta realitat afecta directament el poder adquisitiu de la població, especialment en sectors amb salaris més baixos o contractes temporals. Això situa molts residents en una situació de pressió econòmica que contrasta amb la imatge d’un país d’alt nivell de vida.

La comparació amb països veïns posa de manifest altres reptes estructurals. A França, on el salari mitjà és gairebé un 40% superior, les polítiques de benestar i la regulació laboral contribueixen a garantir un equilibri més gran entre ingressos i costos de vida. A Espanya, tot i tenir nivells salarials més propers als d’Andorra, s’ha registrat un creixement econòmic del 3% en el darrer any, un dels més alts de la UE, que podria traduir-se en millores salarials futures.

Per Andorra, el camí cap a una major competitivitat salarial implica fomentar un creixement econòmic diversificat que no depengui sol dels sectors tradicionals com el turisme i el comerç. També serà essencial prioritzar les polítiques d’igualtat salarial i millorar les condicions per als treballadors, especialment en termes d’habitatge i conciliació laboral. Només així serà possible tancar la bretxa amb els seus veïns del nord i apropar-se a la mitjana europea.