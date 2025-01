El projecte de restitució del colomer de Rocafort es reprendrà aquest 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i el comú de Sant Julià de Lòria van arribar a un acord el desembre del 2022 per a la reconstrucció i la millora d'accés al colomer de Rocafort, ubicat a Sant Julià de Lòria. Durant aquest any, el departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha dut a terme una intervenció de consolidació de les restes de l'estructura del colomer, mentre que el comú lauredià s'ha encarregat de netejar els entorns.

Malgrat que l'entesa entre l'executiu i la corporació preveia la construcció d'una passarel·la sobre el riu Valira per enllaçar aquest bé cultural amb la plaça Rocacorba, el comú actual, liderat per Cerni Cairat, va decidir desestimar el projecte per l'elevat cost que suposaven les obres, que ascendien a uns 400.000 euros, una despesa que la majoria no va considerar com a prioritària per a la parròquia.

Així doncs, des del Govern s'ha informat que a hores d'ara ha quedat pendent la solució de l'accés, un element clau perquè "el tipus d'execució del projecte de restitució variarà en funció del tipus d'accés" que finalment es construeixi. L'executiu també assenyala que es mantenen converses amb el comú sobre aquest tema i que, per tant, durant el 2025 "es reprendrà el projecte de restitució" d'aquesta infraestructura. Mentrestant, "es fan inspeccions rutinàries per part del personal de Patrimoni Cultural" per evitar qualsevol tipus d'imprevist en el futur.