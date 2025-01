La nit de la il·lusió

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

Comença la nit preferida de l’any de molts nens i nenes. Avui la llum de la cuina estarà encesa, amb els més grans a la taula, mentre els més petits dormen, o millor dit, ho intenten, perquè aquesta és una d’aquelles nits en què mai s'adorm. Abans d’anar a dormir, però, tots els nens volen rebre Ses Majestats amb amabilitat i generositat, la mateixa que tenen ells, deixant tota mena de begudes i menjars a la taula, perquè puguin reposar forces després d’aquest llarg viatge des d’Orient, tot, perquè els reis Mags sàpiguen que hem sigut, i continuarem sent bons. I quan s’apaguen els llums és quan comença la màgia i el món engega la maquinària per fer feliços els més petits, i també els grans, perquè en això consisteix la nit de Reis, en la prèvia de la felicitat, en el moment en el qual estàs a punt de rebre els regals, quan s’apaga la llum a la nit, i no quan s’encén al matí.

La cara d’il·lusió dels nens reflecteix la màgia que produeix aquesta nit, la més màgica de l’any sense cap mena de dubte. I no, no es tracta de cap mena de prestidigitació, ni cap alquimista amb un barret de copa i una vareta fent trucs que amaguen alguna trampa. És un encant sense explicació, que aconsegueix atrapar els més petits, i no tan petits. Aquesta nit els infants han pogut veure els Reis Mags d’Orient desfilant pels carrers del Principat, conscients que és la vegada que més a prop tindran aquells ídols a qui han demanat tota mena de coses. Una nit que, realment, comença els dies previs amb una barreja de sensacions al cos que només produeix un dia com aquest: nervis, il·lusió, intriga, però sobretot felicitat.

Melcior, Gaspar i Baltasar han passejat per totes les parròquies del país, repartint caramels, regals i molta il·lusió. A la Massana, han fet el tradicional recorregut a llom dels seus cavalls per acabar a l'Estelàrium, ple de bat a bat, on han pogut parlar personalment amb tots els infants per acabar de transmetre'ls els seus desitjos per aquesta nit. A més, els petits han pogut emportar-se una bossa de llaminadures, de mà de Ses Majestats.

El Rei Melcior saludant els nens de la MassanaEduard Comellas

A Encamp rotonda els Reis Mags han desfilat pels carrers de la vila des de la rotonda de l'antic telecabina fins a la plaça dels Arínsols, acompanyats per la música i el ball del Club Esportiu Andorrà de dansa i fitness i de l'espectacle itinerant 'Crazy Ors'. Un cop arribats al final del trajecte, Ses Majestats han rebut tots els nens i nenes per recollir les seves cartes i desitjos per 2025.

L'arribada dels Reis a EncampRuben Calvo

Al Pas de la Casa, Melcior, Gaspar i Baltasar han hagut de posar-se els esquís per baixar per les pistes, acompanyats de la baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, on han presenciat els focs artificials. Un cop allà han pujat a una carrossa per recórrer els carrers fins arribar a la Sala de Festes, on els més petits han pogut conèixer els seus ídols.

Ses Majestats des de la plataforma de Grandvaliramartinscphoto

Els tres Reis tampoc se n'han oblidat de Canillo, amb una cavalcada que ha anat des de l'edifici Perecaus fins a les instal·lacions de Canillo Brilla, on han rebut les cartes de tots els nens i nenes de la parròquia. El cònsol major, Jordi Alcobé, els ha rebut amb un únic desig que puguin "visitar totes les llars canillenques sense cap tipus d'incidència i que deixin els regals que els infants han demanat".