L’USdA vol flexibilitat en el teletreball i critica les restriccions

L’USdA celebra la decisió de Govern de permetre dos dies de teletreball als funcionaris, però critica que aquests dies no puguin ser ni dilluns ni divendres. Tal com apunta en declaracions al Diari el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, “mentre que la feina encomanada estigui feta, on està el problema de treballar des de casa”. Segons apunta, “amb aquests raonaments l’únic que s’està fent” és “donar la raó als empresaris” que “creuen que la gent des de casa seva no treballarà”. Ubach apunta que “sembla que el teletreball sigui una possibilitat a tot el món, menys a Andorra” i que des de Govern haurien de rectificar.

Preguntat per si el teletreball seria possible en el sector privat, Ubach ha reconegut que aquesta seria una opció que “ajudaria, fins i tot, els empresaris, ja que si no hi ha ningú al lloc de treball, les factures de llum, aigua i electricitat minvarien” i assenyala que “els empresaris d’Andorra tenen un problema”, ja que veuen el treballador “més aviat com un moble” i no pas “com un actiu més que s’ha de cuidar”.

Aquestes declaracions arriben després que l’executiu anunciés a principis de setmana que el teletreball a l’Administració General es podrà exercir durant un màxim de dos dies a la setmana i no es podrà fer durant els dilluns i els divendres, segons va fixar la regulació publicada al BOPA, posant en relleu que la forma ordinària de prestació del servei és la presencial. Les condicions del treball a distància “mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació” es van aprovar en la sessió de consell de ministres del 23 de desembre i són aplicables a funcionaris i treballadors públics interins de cos general i del cos diplomàtic que hagin superat el període de prova i que tinguin un mínim d’un any d’antiguitat al lloc de treball.

CONVENIS COL·LECTIUS

Aquests últims mesos, l’USdA ha estat de reunions amb la Comissió social i econòmica negociant els convenis col·lectius amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors. Actualment, el sindicat es troba en converses per a gestionar tant el dels agents de seguretat privada com el de monitors d’activitats aquàtiques. Ubach ha declarat que de moment no hi ha avenços i que “fins que Govern no canviï la llei, no es pot fer res”.

Pel que fa als acomiadaments acausals, tampoc hi ha cap mena de novetat o canvi. En cas de sortir positiu el resultat al referèndum sobre l’acord d’associació Andorra hauria d’adaptar-se a les noves directrius europees.