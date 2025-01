Els gims noten els repetits reptes d’any nou

Els gimnasos registren aquests dies un boom d’altes malgrat l’augment generalitzat de les tarifes. Un augment, això sí, moderat, d’entre dos i cinc euros, proporcional a l’IPC de tancament del 2024 (2,6%). Aquest augment de l’entrada de clients és una conseqüència clara –tradicional– de l’efecte “bons propòsits”. Hi ha qui, coincidint amb l’arrencada de l’any, és marca certs objectius de millora i superació. Un d’aquests objectius és el de mantenir una vida més saludable i això inclou una dieta equilibrada, pensada amb cura, però també una quotidianitat en què tingui cabuda l’activitat esportiva. “Generalment, es nota una mica més de moviment, sí”, apuntaven aquesta setmana des del Centre Esportiu Serradells, que compta amb uns 2.500 abonats. “Normalment, l’increment arriba a partir de Reis. Després, però, a les portes de l’estiu, notem un augment de les baixes també”. Pel que fa a l’afluència de temporers al gimnàs durant la temporada hivernal, des del centre comentaven que viuen una entrada important d’altes de treballadors temporals, però la dimensió de les instal·lacions permet evitar situacions de saturació: “Això ho pateixen més a les parròquies altes, on els gimnasos són més petits”.

Pedalada al centre esportiu dels Serradells.Fernando Galindo

Des del gimnàs Duplex, que té uns 500 abonats, transmetien els últims dies una situació similar i destacaven que durant les vacances l’activitat ha baixat: “Ha vingut, sobretot, la clientela que practica esport durant tot l’any. L’afluència no és la mateixa”. El tram final de l’any també és un moment en què les baixes s’enfilen una mica més. En aquest centre controlen l’afluència a través d’una aplicació mòbil i no han viscut cap moment d’overbooking. Els clients que s’apunten aquests dies al gimnàs ho fan motivats pel “canvi d’hàbits”. El centre Next Fitness viu una alça de les entrades des de finals de desembre. La previsió –assenyalaven– és que el pic arribi després de Reis. El perfil dels nous abonats és el del treballador que vol tenir més cura de la seva salut, però també sumen vells usuaris que es reincorporen o gent que no té cap experiència. La forquilla d’edat dels nous usuaris es mou entre els 35 i 45 anys. “Ens hem trobat, però, que darrerament s’apunten força més homes que dones”, matisaven. Tenen, actualment, 508 abonats i contemplen amb anticipació l’augment de la població al Principat durant els mesos d’hivern. L’augment de les tarifes l’han posposat al febrer. La situació a Caldea varia. El centre té un client més fidel i la fluctuació de baixes i altes no és tan notable. De fet, el gimnàs té llista d’espera. “Tenim un client que sempre procura mantenir un estil de vida saludable”. A Bloc Cafè Gym, durant els dos primers dies hàbils de l’any, van notar “clarament” un ascens de les altes. El perfil del nou usuari és el d’un home amb una edat “per sota dels quaranta”.