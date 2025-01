Trump designa un empresari originari de Cuba futur ambaixador

Donald Trump, president electe dels Estats Units, ha anunciat la intenció de nomenar Benjamín León Jr., empresari cubà-americà de 80 anys, ambaixador nord-americà a Andorra i Espanya. Aquesta decisió arriba després de mesos de vacant a l’ambaixada a causa de la renúncia de l’anterior representant, Julissa Reynoso, el juny del 2024. Per formalitzar el nomenament, León Jr. haurà de ser confirmat pel Senat, un procés sense un calendari establert, ja que la cambra alta prioritza la confirmació dels càrrecs de primer nivell de l’administració Trump.

León Jr. va emigrar als Estats Units des de Cuba el 1961, amb només cinc dòlars i grans esperances, i ha aconseguit construir una trajectòria empresarial extraordinària. És conegut sobretot per la creació de Leon Medical Centers, un referent en l’atenció sanitària a Miami-Dade County, actualment dirigit pel seu fill, Benjamín León III. Trump ha ressaltat públicament aquesta trajectòria com un exemple del somni americà, destacant el compromís filantròpic de León.

En aquest sentit, León Jr. va establir el Centre Familiar Benjamín León Jr. per a la Recerca i Educació Geriàtrica amb una donació de 10 milions de dòlars, i recentment va contribuir amb 10 milions més al projecte CasaCuba de la Florida International University per preservar la cultura cubana. A més, és reconegut per la passió pels cavalls i la implicació en el món de les curses internacionals, amb inversions destacades com l’adquisició de l’euga Royal Delta, guanyadora de múltiples premis.

Trump ha defensat el nomenament de León Jr. com una figura ideal per liderar la diplomàcia nord-americana a Espanya i Andorra, valorant-ne l’experiència empresarial i l’esperit filantròpic com a eines clau per reforçar les relacions bilaterals. Aquesta estratègia segueix l’estil que Trump va utilitzar al seu primer mandat, quan va confiar en Duke Buchan, també provinent del món empresarial, per representar els interessos nord-americans davant Espanya i Andorra.

León Jr. es convertirà en ambaixador en un moment crucial per a la diplomàcia nord-americana, ocupant una posició estratègica que va quedar sense líder des que Julissa Reynoso va anunciar la renúncia per reprendre l’activitat professional als Estats Units. En aquest període, la delegació l’ha dirigit l’encarregada de negocis Rian Harris.