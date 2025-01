El rei i la fava, un any més ben presents a les taules dels andorrans

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes de Nadal finalitzen aquest dilluns i no hi ha millor manera d'acabar-les que obrint els regals dels Reis d'Orient i menjant dolç. El tortell de Reis és el darrer àpat familiar que es consumeix durant aquests dies i la tradició continua ben arrelada en el país, ja que les pastisseries expliquen que estan venent i rebent comandes des de fa dies.

"És un producte molt venut", afirma el gerent de la pastisseria Youcakes by Estopiñán d'Escaldes-Engordany, Alexis Estopiñán. "Estem fent vendes pels tres canals que tenim, tant per telèfon, físicament, com per la pàgina web", assegura el responsable de l'espai, que agrega: "Ja portem temps, quan venien a comprar el tronc de Nadal ja venien a buscar el tortell també". Aquest establiment ofereix una gran varietat de pastissos pel dia 6 de gener, com per exemple sense lactosa, de diferents farcits, sense fruita confitada o també es pot trobar la 'galette des rois', unes postres típiques de territoris francòfons que es menja el dia de reis. Tot i que l'establiment ha rebut encàrrecs i ha executat vendes de diferents tipus, el de "brioix amb fruita i nata és el que agrada més", indica Estopiñán.

A la pastisseria De Lisi Ós, també d'Escaldes-Engordany, comenten que encara no n'estan venent perquè els cuinen pràcticament el mateix dia, però sí que "hem rebut comandes", manifesta la dependenta de la botiga, Mar Castro López. "Des del 24 de desembre fins ara ja hem tingut reserves", puntualitza la venedora. A partir del cap de setmana els clients ja podran anar a recollir els encàrrecs, que n'hi ha de diferents varietats, tot i que el que més demanen "és el de nata i el de crema", especifica Castro. També vendran tortells molt concrets, atès que "aquest any una persona ens ha demanat un tortell de cafè de moca, que no havíem fet mai", declara la pastissera. Al llarg de les festes de Nadal, aquest comerç ha aconseguit duplicar les vendes respecte a l'any passat, gràcies "als canapès, la rebosteria, el tronc de Nadal i el pastís de Cap d'Any", ha asseverat Castro.

Pel que fa als preus, enguany hi ha hagut un petit increment a causa de l'encariment d'alguns productes per elaborar els tortells. En el cas de la pastisseria De Lisi Ós l'augment és d'entre 2 i 3 euros més respecte a l'any passat perquè "la xocolata i la mantega s'han encarit moltíssim, sobretot la mantega bona", ha detallat Castro. Des de la dolceria Youcakes by Estopiñán relaten que els preus són força semblants els del 2024, tot i que en alguns casos el preu ha pujat un 1%. De totes maneres, l'establiment fa promocions per la compra a Internet o regalen "cinc euros de descompte a futur amb la compra del tortell", menciona Estopiñán.