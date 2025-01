La rebaixa d’edat dels carnets genera dubtes

Les autoescoles es mostren reticents a rebaixar a 18 anys l’edat per obtenir el carnet per conduir busos petits i camions. Una modificació reglamentària aprovada pel Govern a principi d’aquesta setmana i que permet en determinades modalitats rebaixar l’edat per poder obtenir una llicència. De la mateixa manera, també treu el requisit que obligava a acreditar com a mínim un any de bagatge amb el permís de la categoria inferior. La nova norma busca incentivar l’interès laboral entre la joventut en un sector que pateix contínues mancances de personal.

Des dels centres formatius consultats pel Diari declaren que “depèn de cada persona i el seu sentit de la responsabilitat”, però que “potser” un jove amb 18 anys “sigui massa jove” per poder portar un vehicle d’aquestes característiques. Fins ara, el reglament fixava en els 19 anys l’edat mínima per poder obtenir la llicència de conducció d’un camió petit i demanava un any d’experiència de la llicència B. A partir d’aquí, el requisit d’edat de la resta de carnets oscil·la entre els 20 i els 22 anys. El nou reglament obre quatre dels vuit permisos a joves de 18 anys, tot i que en alguns casos necessitaran superar un certificat d’aptitud professional (CAP).

Aquest és un altre dels punts de conflicte entre els professionals: “la manca d’informació” al voltant de la posada en marxa d’aquest certificat i “la velocitat” de l’administració pública per “voler anunciar la normativa sense estar polida al cent per cent”. “No sabem encara què es demanarà als alumnes que vulguin examinar-se ni tampoc què es demanarà a les autoescoles per poder fer l’examen”, declaren des d’un centre de la capital.

El CAP és un títol que es demana als països membres de la Unió Europea des del 2010 i que no existeix a Andorra. Segons les autoescoles, és una reivindicació que es fa des de fa cinc o sis anys per “adaptar-nos a les mesures europees”, ja que fins ara les autoritats estrangeres no podien sancionar un vehicle andorrà que estigués circulant per Europa sense el certificat, però sí que podien avisar-lo de la necessitat de tenir-lo. “Aquí es dona un buit legal, ja que el camió es regeix per les normatives andorranes, però està en territori estranger.”

El títol consta de la realització d’un curs, que sol variar entre les 140 i 280 hores, i un examen. Des del Govern ja es va anunciar a principi de setmana que tota la informació i detalls es donaran durant el primer trimestre del 2025. També es va detallar que mentre el certificat no entri en vigor les edats mínimes dels permisos a modificar es mantindran com fins ara.

MANCA DE XOFERS

Però també hi ha qui rep amb positivitat aquesta notícia, ja que és una solució a la “manca de xofers” i una oportunitat “d’oferir feina als joves del país” i que les empreses “no es vegin obligades a contractar personal de fora”. Des de les autoescoles veuen aquesta feina “amb molt de futur a Andorra”, a causa del fet que “cada dia estan sortint camions cap a França i Espanya per portar gènere i productes”. S’apunten, de manera principal, dos factors que han permès aquesta gran demanda de llocs de treball: les jubilacions que s’estan donant en els últims anys i l’arribada de la gratuïtat del transport públic, atès que com més ús del servei per part de la ciutadania, més s’ha d’ampliar el nombre de personal a les empreses de transport.

Per tant, amb l’aplicació de la nova normativa, una persona de 18 anys que tingui el permís B, el de turisme, es podrà examinar del carnet C1 (camió petit); un jove de la mateixa edat també podrà realitzar el C1E (remolc superior a 750 quilos) si abans ha superat el C1. Per poder conduir qualsevol camió serà necessari disposar del C1 i superar el CAP a partir dels 18 anys; per realitzar el D1 i ser xofer d’un autobús petits’haurà de superar el certificat d’aptitud i tenir el permís B.