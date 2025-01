Protecció Civil alerta que “una crosta de gel” dificulta les sortides a la muntanya

Verificat per

L’estat de la neu dificultarà les sortides a la muntanya durant els pròxims dies, segons va alertar ahir el servei de Protecció Civil. L’organisme va informar a través de les xarxes socials que hi ha una “crosta de gel, formada aquests últims dies, que pot complicar la pràctica d’activitats de muntanya”, i va recordar a les persones que estiguin planificant dur a terme una sortida per al cap de setmana que han d’anar “ben equipades i ser prudents”.

Protecció Civil demana, a més, que es consultin les condicions meteorològiques i el Butlletí de perill d’allaus a la pàgina web del servei de Meteorologia abans de sortir a la muntanya. El risc d’allaus es troba, actualment, en nivell 1 i Protecció Civil subratlla que la neu humida “és la principal font de perill”. També s’adverteix de la previsió que la superfície del mantell de neu es regeli per formar una crosta portant i s’estovi al llarg del cap de setmana. Es recalca, a més a més, que els gruixos de neu varien molt per la influència del vent i que ara mateix “hi ha menys neu de l’habitual”, per tant, cal evitar les zones amb “esquerdes de lliscament basal”.

Les recomanacions que difon Protecció Civil són adaptar la ruta a l’estat de la neu i de les persones que fan l’activitat, equipar-se amb sonda, pala i DVA (i conèixer com s’han d’utilitzar), no fer sortides en solitari i informar l’entorn de la ruta escollida.