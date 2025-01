El metre quadrat dels pisos de luxe s’enfila fins als 10.000 euros

El mercat immobiliari de luxe a Andorra es troba en un moment d’expansió, amb promocions que marquen rècords en preus i posicionen el país com un referent en aquest segment altament exclusiu. Segons les dades més recents analitzades per RID Analytics, diverses promocions en venda ofereixen immobles amb preus que superen àmpliament la mitjana general del mercat, atraient compradors d’alt poder adquisitiu tant locals com internacionals.

La promoció que lidera aquest rànquing de preus és Arbres el Tarter, situada a la parròquia de Canillo, amb un preu mitjà de 9.761 euros per metre quadrat, que fa que sigui la més cara d’Andorra. Aquesta promoció destaca per la seva ubicació privilegiada, molt a prop de les pistes d’esquí, i per uns estàndards de qualitat excepcionals. També a Canillo, la promoció Àliga Ski presenta preus destacats, amb una mitjana de 6.424 euros per metre quadrat. Aquestes dues construccions no tan sols consoliden Canillo com una de les zones més cares del país, sinó que també reflecteixen l’atractiu que aquesta parròquia genera per als compradors interessats en el turisme de neu i el luxe.

A Escaldes-Engordany, una de les parròquies més dinàmiques pel que fa a projectes immobiliaris, la promoció La Pleta Els Vilars sobresurt amb un preu mitjà de 9.395 euros per metre quadrat. Aquesta promoció ofereix propietats d’alta gamma amb acabats exclusius i característiques prèmium. A la mateixa parròquia, la promoció Emprivat Luxury, amb un preu mitjà de 7.665 euros per metre quadrat, es consolida com una altra de les opcions més cotitzades. Escaldes-Engordany, amb la proximitat a Andorra la Vella i la seva oferta de serveis d’alt nivell, es manté com una de les zones preferides per a les promocions de luxe al país.

Andorra la Vella no es queda enrere en aquest rànquing. La promoció Meritxell 29, situada al cor de la capital, registra un preu mitjà de 9.338 euros per metre quadrat. Aquesta destaca per la seva ubicació cèntrica i per l’alt nivell dels seus acabats. D’altra banda, a la parròquia d’Ordino, el projecte La Querola ofereix propietats amb un preu mitjà de 9.369 euros per metre quadrat, situant-se també entre les promocions més cares del país, encara que fa temps que és al mercat. Ordino es posiciona com una destinació clau per a aquells que busquen una combinació de luxe i entorn natural, lluny de les zones més urbanitzades.

Les dades posen de manifest com algunes zones del país s’han convertit en autèntics epicentres del mercat immobiliari de luxe. Canillo, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella concentren bona part de les promocions més cares, tot i que parròquies com Ordino també juguen un paper important en aquest segment. Aquestes promocions, que tenen preus que sovint tripliquen o quadrupliquen la mitjana del mercat, representen una part significativa de l’atractiu immobiliari d’Andorra.

La Pleta Els Vilars, a Escaldes-Engordany, destaca amb un preu de 9.395 euros per metre quadrat, situant-se entre les promocions més exclusives del país. Aquestes xifres confirmen que el mercat immobiliari de luxe a Andorra continua en expansió, amb una demanda que, malgrat els preus elevats, manté aquestes promocions entre les més sol·licitades en un entorn de crisi de l’habitatge per a les famílies, tant en la modalitat de compra com en el lloguer. Mentre que el mercat de luxe es posiciona com un dels pilars del sector immobiliari andorrà, el Govern s’ha vist obligat a intervenir per evitar un increment desenfrenat dels lloguers, que ofeguen les economies de les famílies amb propostes desorbitades i inassumibles.

El mercat immobiliari d’obra nova manté un dinamisme notable, amb 42 projectes en marxa que inclouen un total de 1.745 apartaments i 365 cases. Aquesta oferta diversificada respon a les necessitats d’un ampli ventall de compradors, des de clients interessats en habitatges de luxe fins a aquells que busquen opcions més accessibles en ubicacions estratègiques.

CINC ESTRELLES

Les parròquies centrals lideren en volum i preus, amb Escaldes-Engordany al capdavant amb 11 projectes i 421 apartaments nous, seguida d’Andorra la Vella, amb nou projectes i 469 unitats. Entre les promocions més destacades d’aquestes parròquies hi ha Cinc Estrelles, amb un preu mitjà de 7.144 euros per metre quadrat, i Meritxell 29, que arriba a 9.338. A Escaldes-Engordany, el projecte La Pleta Els Vilars es posiciona com una de les promocions més exclusives.

A Canillo, coneguda per la proximitat a les pistes d’esquí, hi ha sis projectes en desenvolupament amb 222 apartaments i 40 cases. Entre les promocions més rellevants hi ha Arbres el Tarter i Àliga Ski, que ofereix immobles amb una mitjana de 6.424 euros per metre quadrat.

La Massana també juga un paper destacat en el mercat d’obra nova, amb nou projectes que inclouen 156 cases. Tot i que els preus són més accessibles en comparació amb altres parròquies, amb una mitjana de 4.663 euros per metre quadrat, hi ha projectes de gran interès com Black Peak, amb un preu elevat de 7.895 euros per metre quadrat, i Massana Garden, amb promocions que oscil·len entre els 5.166 i els 5.841 euros per metre quadrat.

LA QUEROLA

A Ordino, una de les parròquies més tranquil·les i amb més contacte amb la natura, destaquen sis projectes amb 177 apartaments i 48 cases. El projecte La Querola es posiciona entre les promocions més cares del país. Altres opcions inclouen Ordino Residential Mountain Resort, amb un preu mitjà de 8.498 euros per metre quadrat, i Les Aubes d’Ordino, que es manté en 4.642 euros per metre quadrat.

En termes generals, els preus mitjans d’obra nova a Andorra varien segons la ubicació i la tipologia. Escaldes-Engordany i Andorra la Vella lideren amb preus que superen els 6.000 euros per metre quadrat, mentre que parròquies com Encamp i la Massana ofereixen opcions més assequibles, amb preus que es mantenen per sota dels 5.000 euros. Amb un total de 1.745 apartaments i 365 cases, Andorra consolida el seu mercat d’obra nova com un dels més atractius de la regió, tot i que els preus no estan a l’abast de la majoria.