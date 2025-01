Dos quilòmetres i mig de cues per sortir per la frontera amb Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'acumulació d'esquiadors que pugen des d'Espanya per aprofitar les pistes del Principat, sumat al cap de setmana i a les festes nadalenques, continua deixant estampes de cues per la frontera del riu Runer. El departament de mobilitat ha anunciat retencions de dos quilòmetres i mig, per sortir del Principat, amb cues que arriben fins al centre comercial River. També es registren a l'entrada al Tarter, a Canillo i a Encamp en sentit sud, a la Carretera General 2, i a l'entrada de la Massana en sentit sud, a la Carretera General 4.