Arrestades quatre persones per possessió d’estupefaents

Quatre persones han estat arrestades durant la setmana per possessió d’estupefaents, segons informa la policia. La primera de les detencions es va produir el dia 31, la d’un home resident de 46 anys que es trobava en possessió de 0,4 grams de cocaïna, amb l’agreujant que era una persona en règim de semillibertat al centre penitenciari. Els agents van trobar l’embolcall durant l’escorcoll quan tornava al centre.

El dia 1, un home no resident de 26 anys va ser arrestat quan pretenia entrar al Principat per la frontera del riu Runer. Durant el control, els agents van trobar sis pastilles d’èxtasi. Finalment, ahir durant la matinada es va procedir a la detenció d’una dona no resident, de 20 anys, i d’un home resident, de 28 anys. A l’exterior d’un local d’oci nocturn, a Canillo, els agents van trobar 0,7 grams de tusi. L’home també es trobava en possessió de dues pastilles d’èxtasi

De la mateixa manera, tres persones, totes no residents al país, han estat detingudes en el decurs de la setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Dimecres es va arrestar un home de 25 anys, després de patir un accident amb danys materials. Quan els agents van fer-li la prova va donar una taxa d’1,70 g/l. El mateix dia es va controlar un altre home, de 39 anys, amb 1,32 d’alcoholèmia. Finalment, dijous es va detenir un home de 26 anys amb una taxa d’1,14 g/l.