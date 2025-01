El 2024 és el tercer any més càlid d’Andorra des del 1950

Verificat per

El resum d’Acció Climàtica destaca que el 2024 ha estat el tercer més càlid des del 1950, amb una temperatura mitjana anual de 12,1 graus i una anomalia d’1,5 respecte a la mitjana del període 1991-2020. Aquest any se suma als rècords del 2022 i el 2023, configurant tres anys consecutius amb temperatures que superen els 12 graus i anomalies per sobre d’1,5. En els darrers 20 anys s’han concentrat els deu més càlids del registre històric.

L’any 2024 ha estat particularment notable per les condicions meteorològiques extremes. Novament, el novembre ha estat el mes més càlid des que hi ha registres, trencat tots els rècords i convertint-se en el més càlid des del 1950, mentre que l’agost ha estat el segon més càlid, i el febrer i el març han assolit el tercer lloc en la sèrie històrica. Altres mesos, com el maig i el setembre, han estat considerats normals en termes de temperatura, mentre que la resta han estat càlids.

Pel que fa a les precipitacions, el 2024 ha registrat un acumulat de 959 mil·límetres (litres per cada metre quadrat), una xifra normal en el conjunt del país, tot i que algunes zones han estat més plujoses que la mitjana. Aquesta dada representa un canvi de tendència respecte als tres anys anteriors, marcats per un dèficit pluviomètric. En els detalls mensuals, el març i l’octubre han estat els més plujosos, amb precipitacions significatives que han superat la mitjana climàtica. En canvi, el novembre, gener i desembre han estat marcats per la sequera. La primavera ha estat especialment plujosa, mentre que l’hivern, l’estiu i la tardor han registrat valors més propers a la normalitat.

L’any també ha estat protagonista de diversos rècords climàtics. El 25 de gener es va registrar la temperatura màxima per a un mes de gener a les Salines, amb 22,6 graus, mentre que l’abril va destacar per superar màximes i mínimes en diverses zones, com la Comella (28,4), les Salines (25) i Ransol (22,6).

En termes de calor, el 2024 ha comptat amb dues onades: del 27 de juliol a l’1 d’agost i del 8 al 10 d’agost. I es va batre el rècord de dies consecutius amb temperatures per sobre dels 30 graus, arribant a 22 jornades.

Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, el març ha estat el mes amb més acumulació, però insuficient per compensar una temporada 2023-2024 deficitària. A més, les tempestes a la vall central, com les del 6 de juliol i el 2 d’agost, han destacat per la intensitat, superant els 40 i 50 litres per metre quadrat.