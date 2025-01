Vela pregunta pel cost d’un assessorament jurídic

Verificat per

La consellera general i presidenta suplent del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, va demanar ahir al Govern els detalls sobre un assessorament jurídic del ministeri de Salut que va costar més de 12.000 euros.

Segons la consellera Vela, aquest assessorament es va fer per adjudicació directa i és per això que el Partit Socialdemòcrata creu pertinent demanar tota la documentació amb relació a l’adjudicació del 21 de gener del 2022, que es va atorgar per 12.540 euros.

Altres preguntes de Vela formulades a l’executiu darrerament han estat les relatives a l’estat actual del desenvolupament del pla estratègic de cultura i el pla estratègic de museus, i una altra referent al trasllat del Museu Thyssen al futur edifici Node d’Andorra Telecom.