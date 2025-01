Restriccions en el servei de bus per la Cavalcada de Reis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mou-te en bus ha informat sobre la modificació d'alguns trajectes del servei d'autobús a causa de la Cavalcada dels Reis Mags que se celebrarà diumenge 5 i de la desfilada del Patge Reial per Escaldes i Andorra la Vella del dissabte 4 de gener.

Pel que fa a les parròquies a Andorra la Vella i Escaldes (L1, L2, L3, L4, L5, L6 i BE) es tallarà l'avinguda Pont de la Tosca, entre la rotonda d'Engolasters i la plaça de l'Església, de 19:00 a 20:30. A La Massana (L5 i L6) s'anul·larà el servei de 17:00 h a 18:00 h. A Ordino (L6) no hi haurà talls de carrers o carretera, però s'anuncia "marxa lenta", així com a Sant Julià (L1 i BE), Encamp (L2) i el Pas de la Casa (L2, L3 i L4). A Canillo (L3 i L4) s'anul·larà el servei de 18:00 h a 18:30 h. Segons informa Mou-te en bus les línies que circulen en direcció a les parròquies altes circularan per la carretera de l'Obac durant la celebració de la Cavalcada. Els trajectes habituals tornaran a la normalitat conforme vagin finalitzant les cavalcades.