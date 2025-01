Protecció Civil alerta d'"una crosta de gel" que dificulta les sortides a la muntanya

Protecció Civil avisa que hi ha una crosta de gel que complica les sortides a la muntanyaPC

L'estat de la neu dificulta les sortides a la muntanya, segons alerta Protecció Civil. L'entitat informa a les xarxes socials que hi ha una "crosta de gel formada aquests últims dies que pot complicar la pràctica d'activitats de muntanya" i recorda a les persones que estinguin planificant una sortida per al cap de setmana que han d'anar ben equipades i ser prudents".

Protecció Civil demana que es consultin les condicions meteorològiques i el Butlletí de Perill d'Allaus al web del Servei de Meteorologia abans de sortir a la muntanya. El risc d'allaus es troba en nivell 1 i s'adverteix que la neu humida "és la principal font de perill" i de la possibilitat que la superfície del mantell de neu "es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia". I es recalca que els gruixos de neu varien molt per la influència del vent i que "hi ha menys neu de l'habitual", demanant evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les recomanacions de Protecció Civil són adaptar la ruta a l'estat de la neu i de les persones que fan l'activitat, equipar-se amb sonda, pala i DVA, i conèixer com s'han d'utilitzar, a més de no fer sortides en solitari i d'informar l'entorn de la ruta escollida.