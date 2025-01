L'empresari d'origen cubà Benjamín León serà l'ambaixador d'Estats Units

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Benjamín León, un empresari americà d'origen cubà ha estat designat per Donald Trump com a nou ambaixador dels Estats Units a Andorra i a Espanya, segons ha anunciat el president electe a les seves xarxes socials. León té 80 anys i substitueix en el càrrec Julissa Reynoso, que va deixar la legació diplomàtica el juliol passat, i l'elecció haurà de ser ratificada pel senat dels EUA.

Trump descriu el nou representant diplomàtic com "un empresari de gran èxit, aficionat a la hípica i filantrop" i remarca que "va arribar als Estats Units des de la Cuba comunista als 16 anys amb només cinc dòlars a la butxaca i va construir una empresa, Leon Medical Centers, fins convertir-la en un negoci increible". El president republicà electe destaca que León ha donat suport a causes com la Lliga contra el càncer i a investigacions mèdiques del Johns Hopkins i l'Institut Dana-Farber Cancer i les inversions que ha fet per contribuir a la formació de metges i infermeres.

