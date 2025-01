El Govern veta el teletreball els dilluns i els divendres

Verificat per

El Govern ha fet un pas important en la modernització de l’administració pública amb l’aprovació del decret que regula la modalitat de teletreball per als funcionaris i treballadors públics interins. Aquesta normativa, que entra en vigor l’1 de gener, estableix un marc legal complet per integrar el treball a distància en l’organització laboral de l’Administració, garantint alhora l’atenció ciutadana i l’eficiència interna.

La nova regulació permetrà que els empleats públics exerceixin les seves funcions des de casa un màxim de dos dies per setmana. Aquesta flexibilitat, però, està subjecta a una limitació específica: no es podrà teletreballar en dilluns ni divendres, a menys que hi hagi una autorització especial justificada. Aquesta restricció busca evitar que el teletreball coincideixi amb els dies amb major demanda d’atenció o es converteixi en un factor de desconnexió de l’equip durant la setmana laboral.

El decret també fixa que la jornada de teletreball haurà de respectar els mateixos horaris que els treballadors presencials. Els empleats estaran disponibles durant les hores laborals a través de correu electrònic, telèfon o videoconferència, i hauran d’utilitzar un sistema de control de presència per registrar l’inici i el final de la jornada. Això assegura que la modalitat a distància no afecti el rendiment ni la productivitat dels equips.

Per garantir l’aplicació correcta d’aquesta modalitat, la normativa preveu que els supervisors facin seguiments periòdics del treball que es realitzi a distància. A més, el departament de Transformació Digital proporcionarà els recursos tecnològics necessaris i supervisarà el compliment dels protocols de seguretat informàtica i protecció de dades. Aquesta supervisió inclou auditories periòdiques i l’ús exclusiu d’eines digitals proporcionades pel Govern per evitar riscos associats a la utilització de dispositius personals.

El decret també reconeix situacions excepcionals en què el teletreball pot ser més flexible. En casos de força major, com ara emergències sanitàries o circumstàncies extraordinàries, es podrà ampliar la jornada a distància a més de dos dies per setmana, incloent-hi dilluns i divendres, sempre que sigui estrictament necessari.

Els empleats que vulguin optar al teletreball hauran de complir requisits específics, com ara haver superat el període de prova i acreditar una antiguitat mínima d’un any al lloc de treball. Així mateix, la continuïtat d’aquesta modalitat estarà condicionada al rendiment i a la capacitat de complir els objectius establerts.

L’executiu també ha volgut assegurar que aquesta forma de treball no afecti els drets laborals dels empleats. Els teletreballadors gaudiran de les mateixes condicions retributives, oportunitats de formació i promoció professional que els seus companys presencials. També s’han implementat mesures per garantir la conciliació entre la vida laboral i personal, tot respectant el principi d’igualtat.

En l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, els empleats que optin pel teletreball hauran d’emplenar un qüestionari d’autocomprovació per assegurar que el seu lloc de treball compleix les condicions ergonòmiques i de seguretat necessàries. A més, rebran formació específica per adaptar-se a les exigències del treball a distància i a l’ús d’eines tecnològiques segures.

La normativa preveu solucions per a possibles incidències tècniques. Si un empleat experimenta problemes tecnològics que impedeixin el desenvolupament normal del teletreball, haurà de comunicar-ho immediatament al seu supervisor i, si no es resolen en un termini màxim d’una hora, haurà de traslladar-se al lloc de treball presencial.

Amb aquest decret publicat ahir, Andorra defineix les bases per a una integració organitzada i controlada del teletreball dins l’Administració, conciliant les necessitats del servei públic amb les noves dinàmiques laborals i tecnològiques.