Els xofers de Coopalsa veuen més a prop anar a la vaga

Els conductors de Coopalsa veuen cada cop més probable una vaga amb vista a la temporada alta. Tal com va explicar al Diari un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, companyia i conductors tenen fins dimarts vinent de termini per seure a la taula d’arbitratge. De moment, no s’ha presentat cap representant de l’entitat contractadora a les negociacions. Orieta va explicar que el ministeri de Treball els té assignat un àrbitre per mediar en el conflicte i decidir si els xofers reclamen de manera legal a la companyia. Si no fos possible solucionar el problema arribat a aquest punt, el comitè considera que l’única solució és anar a la vaga.

Orieta va declarar que no entén com pot ser que “l’empresa digui que vol solucionar els problemes com més aviat millor”, però que, a dia d’avui, el comitè encara “no hagi rebut cap trucada” per encetar els apropaments. Segons el representant, el que vol Coopalsa és anar per la via judicial “per allargar la situació” i “poder aconseguir temps”. “No podem aguantar set o vuit mesos més en aquesta situació, necessitem una solució ja”, va relatar.

Entre les principals reivindicacions que es demanen se’n troben algunes com ara poder tornar als horaris intensius que es tenien fins fa dos mesos i mig. Aquests constaven de vuit hores de treball i mitja hora per poder descansar. En l’actualitat han passat a convertir-se en partits i en un horari comprès entre les sis del matí i les onze de la nit. “No podem descansar i la feina és molt complicada, ja que s’ha d’estar atent a molts factors. Sembla que fins que no tingui lloc una desgràcia no s’adoptaran mesures”, va relatar Orieta.

Dijous 19 de desembre passat ja va tenir lloc la primera taula mediadora al ministeri de Treball per tractar d’arribar a un acord entre totes les parts. Una reunió que no va resultar satisfactòria, ja que només van aconseguir que l’empresa els reconegui deu minuts dels quinze que s’inverteixen a fer el canvi de torn a les parades. Fins ara aquest temps no se’ls computava com a treballat.

Tal com confirma la comissió, en total són uns 85 treballadors de Coopalsa els que estarien disposats a anar a la vaga que es convocaria, molt probablement, entre els mesos de gener i de febrer. Entre altres reivindicacions, es demana un lavabo i una àrea de descans on poder realitzar les parades.