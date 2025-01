Detingut un jove per trencar una ampolla de vidre al cap d'un altre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 18 anys, no resident, va ser detingut durant el matí de dimecres per trencar una ampolla de vidre al cap d'un altre home. Els fets es van desencadenar arran d'una baralla a la via pública, a la capital, entre vàries persones. En un intent per defensar-se, l'arrestat va agafar l'ampolla de vidre, ocasionant una ferida a la cara de l'altre implicat, per la qual cosa els agents se'l van emportar per un presumpte delicte contra la integritat física i moral.

El mateix dimecres, passades les 5 del matí, es va procedir a la detenció d'un altre home, no resident, per una agressió a la seva parella. Els fets es van produir a un establiment hoteler d'Escaldes-Engordany. La mateixa jornada, a les 6:30 hores, un home resident de 23 anys va ser controlat per desobediència, injúries i amenaces als agents de policia, quan aquests procedien a dissoldre un grup de persones per prevenir possibles aldarulls. El detingut, segons informa el cos, va reaccionar de manera desproporcionada quan els funcionaris es disposaven a fer la seva feina.