El desembre ha estat el més càlid dels últims cinc anys

Acció Climàtica va fer públiques ahir les dades meteorològiques del desembre passat, que el situen en el més càlid i sec dels darrers cinc anys i el novè de tota la sèrie. Amb una temperatura mitjana de 5,3 graus i una precipitació acumulada de 16,5 mil·límetres, l’anomalia climàtica ha estat d’1,7 graus per sobre de l’habitual. La temperatura més alta es va registrar el dia 1 a l’estació del Roc de Sant Pere, que va arribar fins als 16,6 graus. I la més baixa, a les Fonts d’Arinsal el dia 23, amb una temperatura de -13,1 graus. Durant la nit de Nadal es van donar les temperatures mínimes més altes. De fet, no van baixar dels 9 graus a la vall central a causa dels núvols i la humitat. Les precipitacions més abundants van produir-se el cap de setmana del 7 i 8 de desembre, amb una nevada intensa superant els 50 centímetres de gruix al nord el país. Un altre protagonista del mes ha estat el vent, que va afectar de manera més intensa el dia 23, amb ràfegues de 140 per hora a la Tossa d’Espiolets.