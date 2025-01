La dada avançada de l’IPC apunta que ha tancat l’any 2024 al 2,6%

Verificat per

Andorra va tancar el 2024 amb un índex de preus de consum (IPC) del 2,6% al desembre, una pujada de tres dècimes respecte al mes de novembre. Aquesta dada, segons el departament d’Estadística, consolida una tendència de moderació que contrasta amb els anys anteriors, quan l’IPC del 2023 va ser del 4,6% i el del 2022 va assolir un màxim del 7,1%.

L’evolució de l’IPC al desembre es deu principalment a l’augment dels preus en el grup del transport, en què s’inclouen els carburants, i en habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles. En contrapartida, la caiguda dels preus en aliments i begudes no alcohòliques ha contribuït a moderar la inflació global durant l’últim mes de l’any.

Amb aquesta xifra, Andorra presenta un IPC inferior al d’Espanya, que, segons dades avançades de l’Institut Nacional d’Estadística, es va situar en el 2,8%. França, per la seva banda, encara no ha fet públiques les dades corresponents al desembre. Aquesta comparativa referma la posició del Principat com un territori amb una inflació més continguda que la d’altres economies de la regió.

El Govern ja ha anunciat que l’IPC definitiu del 2024 servirà com a referència per augmentar el salari mínim, aplicant-hi el doble del percentatge final. Tot i que l’increment mínim assegurat serà del 4%, la moderació de la inflació podria facilitar una millor adaptació a l’alça sense grans tensions per al teixit empresarial.

Segons Estadística, l’indicador avançat s’ha calculat amb un 99% de les dades disponibles i el valor definitiu es farà públic el pròxim 8 de gener. Això permetrà obtenir una visió més detallada sobre els sectors que han influït en aquesta tendència moderada i establir estratègies per garantir l’estabilitat econòmica a llarg termini.

L’IPC del desembre va repuntar fins al 2,9% a la zona euro, des del 2,4% registrat al novembre, segons la dada preliminar publicada divendres passat per Eurostat. L’increment de la inflació de l’últim mes del 2024 és inferior al que esperava el mercat, que situava el repunt entre el 3% i el 3,1%. Aquest és l’indicador d’inflació que segueix de prop el Banc Central Europeu. L’esglai el donen els preus de l’energia, que van jugar un paper protagonista en la moderació del novembre.