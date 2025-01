Condemna per l’accident en un telecadira

El Tribunal Superior ha emès una sentència que reconeix la responsabilitat civil de l’estació d’esquí de Soldeu-el Tarter en l’accident sofert per un nen de vuit anys el 20 de febrer del 2021. El menor va caure d’un telecadira des d’una altura de sis metres, patint contusions físiques i seqüeles emocionals. Els seus pares també van ser diagnosticats d’estrès posttraumàtic arran de l’incident, que va ocórrer en un dia marcat per condicions meteorològiques adverses, amb ventades que superaven els 20 metres per segon.

La sentència estableix una indemnització total de 4.415 euros, dels quals 3.000 euros corresponen a danys morals (1.500 euros per al nen i 750 euros per a cadascun dels progenitors). La resta es destina a cobrir despeses mèdiques, informes psicològics i visites als professionals que van atendre la família després de l’accident.

Segons la resolució judicial, el telecadira havia patit un primer accident aquell mateix matí, a les 10.41 hores, quan un cop de vent havia causat una deformació a la guia de la instal·lació. Malgrat aquest dany, que no es va detectar visualment, el giny va continuar operant amb usuaris fins a les 11.28 hores, quan es va produir el segon accident. En aquest incident, el nen de vuit anys, que viatjava sense cap adult responsable, i altres tres persones van caure després que la cadira perdés l’equilibri i basculés a causa del vent i la manca de la barana de seguretat.

El tribunal ha subratllat que la normativa d’explotació del telecadira establia la necessitat d’aturar el giny amb ratxes de vent superiors als 20 metres per segon, ja que aquestes condicions podien comprometre la seguretat dels usuaris. La falta de diligència per part dels responsables de l’estació ha estat considerada una negligència lleu, suficient per determinar responsabilitat civil.

En el judici es va constatar que el nen havia estat traslladat en helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li va diagnosticar una contusió a la paret abdominal i se li va donar l’alta el mateix dia. Posteriorment, va ser tractat d’estrès posttraumàtic per una psicòloga, qui també va atendre els seus pares. La família va reclamar indemnitzacions per aquestes despeses i pel dany moral patit, que han estat reconegudes parcialment pel tribunal.

La resolució judicial ha destacat que, malgrat l’arxivament de la via penal per no trobar suficient gravetat en la conducta dels responsables de l’estació, la responsabilitat civil es va acreditar plenament. El tribunal assenyala que l’actuació dels empleats de l’estació no va ser prou diligent per evitar els accidents, ni després del primer incident ni en la continuïtat de l’operació del telecadira.

La sentència conclou que si el giny s’hagués aturat després del primer accident, el segon incident hauria estat evitat. També subratlla que el nen no hauria d’haver pujat al telecadira sense un adult que n’assumís la responsabilitat directa, especialment en condicions meteorològiques adverses.

El tribunal ha valorat que les seqüeles emocionals del nen i dels seus pares han estat lleus. Segons la prova psicològica presentada, el nen va reprendre l’activitat d’esquí un mes després de l’accident, tot i mostrar certa por inicial que va superar amb rapidesa. Els pares van assistir a dues sessions amb una psicòloga, però no van requerir un tractament prolongat.

El 20 de febrer del 2021 no tan sols va estar marcat per l’accident del nen, sinó també pel que va patir la model espanyola Mar Flores a la mateixa estació d’esquí, precisament es tracta del primer accident. Segons les seves declaracions, el telecadira en què viatjava es va desestabilitzar a causa del fort vent, provocant la seva caiguda. Flores va patir lesions que la van mantenir quatre mesos de baixa, fet que la va portar a anunciar accions legals.