La capital descarta fer més pàrquings “per quatre dies”

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pàrquings plens de gom a gom durant els dies festius (de calendari o per vacances) del mes de desembre. Als aparcaments d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany s’hi han viscut situacions de saturació que han deixat llargues cues de vehicles al carrer: tot sovint, els conductors esperaven, amb comptagotes, la sortida d’un cotxe per poder estacionar. L’afluència de turistes ha evidenciat que la disponibilitat de places d’aparcament és escassa al centre durant aquesta època i que el comportament del visitant no ajuda a descongestionar el trànsit a l’eix central, ja que alguns pàrquings de la perifèria no s’acostumen a omplir. El comú de la capital, però, descarta construir nous pàrquings de gran capacitat. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, considera que cal actuar amb prudència a l’hora d’invertir en la creació de més espais: “Amb la dotzena d’aparcaments comunals que tenim i els dos previstos que s’obriran aquest any tenim bastant coberta la capacitat d’estacionament. És inevitable, però, que en determinats moments hi hagi certa mancança en llocs molt concrets de la parròquia. Els aparcaments del centre s’omplen, però n’hi ha d’altres una mica més allunyats on acostuma a haver-hi places lliures. Fer estructures més grans per donar cabuda als vehicles durant quatre dies comptats no seria responsable políticament, ja que construir-los té un cost important.” Per a Surana, la congestió puntual d’aquest període nadalenc “entra dins de la normalitat. No ha estat més greu que la d’anys anteriors”. Cal dir, però, que la manca d’aparcament desmotiva els turistes, que han de destinar més temps del previst a estacionar i això els pot fer girar cua.