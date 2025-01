Andorra Recerca + Innovació vol contractar un tècnic per a l’eix de tecnologia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca + Innovació obre una convocatòria per procedir a la contractació d’un tècnic per a l’eix de tecnologia especialitzat en ciència de dades, en la modalitat de durada determinada. Igualment, des de l’entitat anuncien l’ampliació del termini per poder accedir fins al 8 de gener.

Les feines a desenvolupar serien la modelització de fluxos d’informació de diferent tipologia per crear patrons, l’analítica de dades associada a projectes de sensorització de diversos tipus i la presentació dels models de dades a través d’eines de reporting. Una vegada rebudes les candidatures s’informarà les persones preseleccionades.