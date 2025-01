El repte francès del contraban

Un estudi elaborat per EY-Parthenon i publicat recentment posa de manifest l’abast creixent del contraban i la falsificació de tabac a França, un fenomen que representa el 38% del consum total de productes de tabac al país. Aquesta xifra inclou tant compres il·legals, provinents de circuits il·lícits organitzats, com compres legals en altres països però que s’escapen del control fiscal francès. Segons l’informe, el contraban genera pèrdues fiscals estimades en 3.800 milions d’euros anuals i impacta directament en la competitivitat dels estanquers francesos, que han vist caure el seu volum de vendes en un 7% anual des del 2020. A més, l’impacte econòmic total d’aquesta problemàtica ascendeix a 5.000 milions d’euros si es comptabilitzen les pèrdues per a la indústria tabaquera i altres sectors derivats.

L’estudi atribueix aquest fenomen a diversos factors. En primer lloc, l’augment sostingut dels preus del tabac a França, amb una mitjana del 8% anual des del 2019, ha fet que molts fumadors busquin alternatives més assequibles. Segons l’informe, un terç dels fumadors francesos ja no compren tabac a través del circuit oficial dels buralistes. D’aquests, una gran part opta per adquirir el tabac a l’estranger, especialment en països veïns com ara Andorra, on la fiscalitat és significativament més baixa. Aquesta diferència de preus, derivada d’una menor càrrega fiscal, converteix Andorra en un punt estratègic per a les compres legals massives, però també en una possible porta d’entrada per al contraban.

Andorra, amb una indústria tabaquera que representa una part important de la seva economia, ha implementat mesures per controlar aquest fenomen. En els darrers anys, s’han establert limitacions estrictes sobre la quantitat de tabac que poden exportar els turistes i altres compradors. Tot i això, les autoritats franceses consideren que aquestes mesures són insuficients per frenar el tràfic il·lícit. L’informe subratlla que el 13% del consum total de tabac a França prové de productes de contraban o falsificats, un mercat molt rendible per a les xarxes criminals, que obtenen marges de fins al 85% gràcies a l’absència de càrregues fiscals i costos de producció baixos.

El tràfic de tabac no tan sols té un impacte econòmic, sinó que també comporta efectes socials i de seguretat importants. Les ciutats franceses han reportat un augment de la delinqüència associada al contraban, amb violència entre traficants, intimidació a veïns i comerciants i degradació dels espais públics. A més, l’expansió d’aquest fenomen s’ha traslladat de les zones frontereres cap a grans centres urbans com París, on la venda il·legal de tabac en estacions de tren i punts cèntrics és cada cop més visible. Plataformes en línia com Telegram o Snapchat també s’han convertit en nous canals per a la distribució il·lícita de tabac, complicant encara més la tasca de les autoritats.

L’estudi recomana accions coordinades entre França i els països veïns per combatre aquest fenomen, incloent-hi un reforç de la vigilància a les fronteres, sancions més severes per als traficants i campanyes de sensibilització dirigides als consumidors. Per a Andorra, la col·laboració internacional suposa una oportunitat no tan sols per reforçar la imatge com a país compromès amb les normatives europees, sinó també per assegurar que el sector tabaquer, un pilar clau de l’economia, no es vegi afectat negativament per l’associació amb els mercats il·lícits.

El problema del contraban posa en evidència la necessitat d’una harmonització fiscal entre països i d’un enfocament comú per protegir tant les economies locals com la seguretat i el benestar de les regions afectades.