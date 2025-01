Tres quilòmetres de retencions per entrar des d'Espanya

Trànsit intens de pujada i baixada per la frontera del riu RunerMobilitat

L'entrada de turistes des d'Espanya està provocant retencions importants a l'N-145 aquest matí. El servei català de trànsit informa que des de poc abans de les onze hi ha cues que inicialment eren d'uns quatre quilòmetres i poc després han arribat gairebé als vuit quilòmetres. El col·lapse per la gran quantitat de vehicles que circulen en sentit nord per la carretera que uneix la Seu d'Urgell amb el Principat i pels volts de la una s'han reduït a tres quilòmetres.

La circulació per la frontera del riu Runer és intensa també en sentit sortida del país i Mobilitat indica que hi ha trànsit dens a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella.