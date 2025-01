L’hotel social de la Creu Roja estarà llest el segon semestre

El 2025 es presenta ple de canvis per a la Creu Roja. Un dels més significatius serà l’obertura d’un hotel social on hi ha l’antic hotel Peralba, a Sant Julià de Lòria. En un principi l’obertura estava prevista durant el primer semestre de l’any, però les reformes que necessita l’edifici han ajornat la inauguració fins a la segona meitat del 2025.

Les reparacions també han disparat el pressupost, que augmentarà uns 100.000 euros. “L’hotel és de l’any 1965 i els edificis antics poden portar sorpreses”, va manifestar el director general de Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, que va explicar que els canvis necessaris són la construcció d’un ascensor adaptat exterior, una nova entrada adaptada amb un lavabo per a discapacitats, millores a les habitacions i un nou tanc de gasoil. Amb tot, el pressupost se n’anirà a més de 300.000 euros en lloc dels 200.000 pressupostats inicialment. La xifra final exacta encara no se sap, ja que la Creu Roja està esperant el pressupost definitiu, que creu que arribarà durant el mes de gener, “quan la construcció no estigui tan congestionada”, va pronosticar Fernández.

L’antic hotel Peralba, on hi haurà l’hotel social.Fernando Galindo

L’adquisició de l’edifici es va fer per 2,5 milions d’euros, impostos i despeses notarials a part, i la reparació es farà gràcies a la col·laboració amb Black Horse Partners, que aportarà una quantitat de diners encara per determinar, la donació d’Agrupsa de 5.000 euros i “un parell d’ajudes i donacions que estem finalitzant”, va avançar Fernández. La resta sortirà dels fons propis de l’entitat.

La gestió de l’hotel funcionarà amb la cooperació entre Afers Socials i la Creu Roja. Govern serà l’encarregat de derivar la gent cap a les instal·lacions i tot el funcionament intern –gestió de personal, manteniment i activitats del dia a dia– es farà des de l’organització.

Un altre gran projecte que veurà la llum aquest any serà el centre de dia de la Massana. L’edifici “a nivell d’obres està finalitzat”, va dir Fernández, que va apuntar que només queden les inspeccions de final d’obra, que consisteixen en la visita de cinc inspectors i tancar el conveni amb Afers Socials per publicar les 20 places que tindrà el centre de les valls del nord.

Aquest procés esperen tenir-lo enllestit en un mes i la previsió és que el centre obri les portes durant els primers dies de febrer. Mentrestant, aquelles persones que ho necessiten es poden apuntar a alguna de les altres activitats de la Creu Roja. “Encara ens queden sis o set places als altres centres i a aquella gent que ho necessiti la podem derivar”, va dir Fernández, que va assegurar que “ningú s’està quedant sense plaça”, mentre ultimen els preparatius a la Massana. En total, el projecte ha conclòs amb un cost de 142.000 euros.

El centre massanenc se sumarà als tres que la Creu Roja ja té a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. L’últim a obrir va ser el de Paraires (Escaldes), el 2 de novembre del 2023. Aquest es va finançar amb el suport del Copríncep francès, que va aportar la meitat del pressupost necessari, uns 150.000 euros dels 300.000 totals.