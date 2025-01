L’AFA demana reserves addiccionals de capital als bancs per reforçar la solidesa del sistema

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha anunciat la implementació progressiva d’un coixí de capital anticíclic (CCyB), una eina clau per reforçar la solidesa del sistema bancari del Principat. Aquesta mesura s’emmarca dins la Llei sobre solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries, i respon a l’objectiu de protegir el sector financer dels riscos sistèmics i cíclics. Segons el calendari previst, el coixí anticíclic assolirà progressivament l’1,5% el 2026, amb increments anuals de 0,5%.

El coixí anticíclic és un instrument de regulació financera que obliga els bancs a mantenir reserves addicionals de capital en moments de creixement econòmic. Aquestes reserves es poden alliberar en situacions de crisi per mitigar els impactes negatius sobre el sistema financer i assegurar-ne l’estabilitat. En el cas d’Andorra, aquest mecanisme s’adopta tenint en compte indicadors com ara la ràtio crèdit/PIB i altres variables macroeconòmiques. L’AFA segueix les recomanacions d’organismes com el Banc Central Europeu (BCE) i el Banc de Pagaments Internacionals (BIS), adaptant-les a les especificitats del context andorrà. Aquesta mesura no tan sols protegeix el sistema bancari, sinó que també reforça la confiança dels inversors en la seva solidesa i capacitat de resposta.

Per al primer trimestre del 2025, el CCyB s’ha fixat en un 0,5%, amb aplicació efectiva a partir del quart trimestre del 2024. Aquest percentatge es basa en les dades més recents, que mostren una disminució de la ràtio crèdit/PIB i un GAP negatiu de -2,89% al tercer trimestre del 2024. Tot i l’increment del PIB, la reducció continuada del crèdit explica aquesta bretxa negativa, que justifica mantenir l’enfocament neutral positiu adoptat per l’AFA des del 2023.

Amb aquesta estratègia, l’AFA busca dotar el sistema bancari del Principat d’eines per incrementar la seva resiliència davant fluctuacions econòmiques. L’increment progressiu del CCyB fins al 2026 permetrà als bancs tenir un marge més gran per afrontar situacions de risc, reduint l’impacte de possibles desequilibris com ara la sobrevaloració d’actius o increments sobtats del deute privat. El seguiment constant dels indicadors econòmics garantirà que les mesures s’ajustin a la fase del cicle econòmic, assegurant l’estabilitat del sector financer andorrà en un entorn global canviant. Aquesta estabilitat també permetrà al sector afrontar millor els reptes del futur, consolidant la seva posició en els mercats internacionals.