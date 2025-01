Pujada de l'IPC fins al 2,6% per tancar l'any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Índex de Preus al Consum (IPC) del 2024 es tanca amb una pujada que situa la inflació en el 2,6%, segons les dades de l'indicador avançat publicat aquest matí per Estadística. L'encariment de preus ha estat de tres dècimes al desembre en comparació amb el 2,3% de la taxa interanual registrada al novembre. Els motius de l'increment de l'IPC han estat la pujada de tarifes en transport i en el grup habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles i s'ha vist moderada per la baixada de preus dels aliments i begudes no alcohòliques, segons indica l'informe.

La comparativa amb els anys anteriors mostra que la inflació se situa en els nivells més baixos dels últims exercicis ja que el 2023 va acabar en un 4,6%, i el desembre del 2022 va ser del 7,1%.

Estadística assenyala que l'IPC avançat d'Espanya és del 2,8%, el que representa una pujada de quatre dècimes respecte al novembre. L'indicador avançat de França encara no s'ha fet públic.