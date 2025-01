Espot proposa una “reflexió col·lectiva” sobre el futur d’Andorra

El cap de Govern va triar l’Espai Columba i la sala on s’exhibeixen els frescos de Sant Esteve –la recuperació de les obres ha estat una de les notícies del 2024– per dirigir-se a la ciutadania en el tradicional missatge de Cap d’Any. Un discurs que va finalitzar amb l’anunci d’una proposta que vol impulsar l’executiu dirigida a “imaginar l’Andorra del futur” i oberta a institucions, formacions polítiques i societat civil, als quals va convidar a reflexionar “sobre la nostra identitat i cultura, sobre el creixement econòmic sostenible, sobre els pilars del benestar social, o sobre el rol d’Andorra en l’àmbit internacional”. “Serà una oportunitat per dibuixar junts el futur d’Andorra combinant tradició i modernitat. I per aquest motiu cal la implicació de tota la ciutadania, per crear un autèntic projecte col·lectiu i de societat”, va defensar.

Just abans s’havia referit a un dels elements claus a decidir aquesta legislatura i que viu hores baixes quant al suport popular, l’acord d’associació amb la Unió Europea. Espot va insistir que la decisió estarà en mans dels andorrans, però que el fet que el Consell de la UE no hagi aprovat encara el text impedeix fixar la data de la consulta. Va remarcar que “l’acord d’associació és un instrument al servei d’un futur millor per a Andorra” i que “no pot, per tant, servir de pretext per posposar o fins i tot defugir el debat al tomb els grans reptes que tenim plantejats com a país”. El debat que vol estendre al conjunt de la societat.

Sobre l’habitatge, l’altra qüestió que està marcant una legislatura que aquest 2025 arriba a l’equador, Espot va expressar el desig que la llei òmnibus entri en vigor durant el primer trimestre de l’any. La va defensar com “la clau de volta, juntament amb altres accions com la revisió de la Llei d’ordenament del territori i urbanisme o l’aplicació dels resultats dels estudis de càrrega parroquials, per trobar l’equilibri i l’encaix entre principis tan fonamentals com són el dret a la propietat privada, la utilització racional del sòl i dels recursos naturals, i el dret a l’habitatge”. També va recordar que durant aquest mes han d’entrar a viure els primers inquilins als pisos del parc públic, que a final d’aquest any han de ser prop de 200 immobles i mig miler amb l’acabament de la legislatura. I en matèria social va posar en valor que el salari mínim “se situarà al tomb de 1.450 euros, amb l’objectiu de continuar caminant cap al 60% del salari mitjà” o les inversions que preveu el pressupost d’aquest exercici “en infraestructures i en serveis cabdals per al benestar de totes les ciutadanes i ciutadans”, com ara l’ampliació de l’hospital i la millora de l’atenció oncològica i dels serveis de salut mental. Tampoc va deixar de citar els vials de la Massana i Sant Julià.

Uns comptes que també va situar a favor de la diversificació econòmica. Va recordar el marc legislatiu aprovat la legislatura passada per afavorir-la, però va admetre que calen “altres palanques” per créixer “en clau” de sostenibilitat i de valor afegit. I va citar “unes infraestructures internes ben dimensionades, una bona connexió amb l’exterior, un transport públic eficaç, un sistema educatiu i sanitari de qualitat, una universitat pública de referència o una àrea d’innovació atractiva”. Elements en què, va afirmar, “posa l’accent” el pressupost.