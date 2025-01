'Sòlid', de Juli Barrero, 85 al 'Top 100' dels discs més ben valorats en català

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La revista Enderrock fa un recull dels discs més ben valorats segons una quarantena de periodistes d'arreu de les Balears, València i Catalunya. En aquest 'Top100' es valoren els treballs publicats entre l'1 de desembre -en aquest cas 1 de desembre del 2023- i el 30 de novembre del 2024. Aquest jurat, conformat íntegrament per periodistes i crítics musicals de mitjans com Icat, els 40, ib3, Ràdio4,el Periódico, Vila Web, ACN, La Vanguardia, El punt avui, Ara, i òbviament Enderrock, han valorat que 'Sòlid' de Juli Barrero mereix la posició 85 d'aquest rànquing dels millors 100 treballs publicats l'any 2024, molt a prop d'artistes com Blaumut (82), Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic (80) o Sílvia Pérez Cruz (75). I per davant de projectes molt potents com Koko Jean & The Tònics, Joan Colomo o Copa Lotus.

'Sòlid' és l'únic treball andorrà que ha entrat en aquesta llista, segons criteri de la premsa especialitzada. En aquest llistat la pràctica totalitat dels projectes han estat editats sota segells discogràfics i són una excepció aquells que han estat autoeditats, com és el cas de 'Sòlid'.

Si tenim en compte els treballs que no tenen el suport de cap discogràfica, el segon treball de Barrero es situa com el quart disc més ben valorat dels treballs 'Autoeditats', només per darrere d''Agorafilia' de Pau Ballbé, 'Molts ossos, molts estels' de Gavina.MP3 i 'La Nuit' de Namina & The Barnarians.

El jurat ha donat molt de valor a la qualitat dels projectes, més enllà de la popularitat, que òbviament també ha tingut el seu pes.

Els cinc treballs que encapçalen aquest llistat son 'Nostàlgia Airlines' de Maria Jaume, 'La Calçotada' de Figa Flawas, 'El deliri' d'Oques grasses, 'Balla la Masurca' de Guillem Gisbert i 'Sexy sensible' de Mushka.