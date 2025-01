Retencions de sortida per la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Comença un nou any, però les retencions continuen sent presents a les carreteres del Principat. L'operació sortida després de Cap d'Any està provocant cues a la General 1 de sortida del Principat per la frontera del riu Runer. Les retencions han arribat a superar el quilòmetre, i començaven prop del centre comercial Epizen, segons ha informat mobilitat, però al voltant de dos quarts de dues s'han anat dissipant, i ara ja no superen el quilòmetre. La frontera ha obert el doble carril al voltant de les onze del matí, quan el trànsit s'ha començat a tornar més dens. La resta de carreteres del país es troben amb trànsit fluid.